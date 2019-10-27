'Никогда не подам руки!' Малахов попал в громкий секс-скандал

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах. По ее словам, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора.

Они смонтировали полученные ответы таким образом, чтобы имя Рудовой прозвучало в эфире, и не подумали о последствиях. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

"Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ? И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь и достоинство!", - написала девушка.

После "Прямого эфира" юристы певицы Ольги Серябкиной подготовили судебный иск на ведущего Андрея Малахова. Для обложки программы использовали изображение певицы, вместе с этим разместив таблицу расценок за интимные услуги.

"Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге еще со времен ее участия в конкурсе Евровидение, с песни "Мама Люба давай", которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют", - прокомментировал ситуацию Малахов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский телеведущий Андрей Малахов угодил в международный скандал из-за высказываний в своем ток-шоу о гражданине Киргизии Исламбеке Акбарове, который попал летом в ДТП в Москве.

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