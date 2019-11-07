"Никогда не доходило до секса": Королева призналась, сколько у нее было мужчин

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева призналась, со сколькими мужчинами у нее был секс.

В новом интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" артистка раскрыла интимные подробности своей жизни. В частности, Королева заговорила о том, сколько мужчин у нее было за всю жизнь.

Наташа Королева и Вячеслав Манучаров Инстаграм

Так, по словам Натальи в ее жизни было только два мужчины - Игорь Николаев и Сергей Глушко.

"У меня отношения были только с двумя мужчинами - с первым мужем и со вторым. У меня были ухаживания и внимание со стороны других мужчин, но это никогда не доходило до секса", - говорит Королева.

Наташа Королева и Сергей Глушко Инстаграм

Наташа Королева и Игорь Николаев СтарХит

На удивление ведущего Вячеслава Манучарова: "Ты хочешь сказать, что у тебя секс был только с двумя мужчинами?", Королева ответила:

"Да, у меня в жизни было только два мужчины".

Наташа Королева и Игорь Николаев teleprogramma.pro

Наташа Королева и Сергей Глушко Инстаграм

Наташа Королева и Сергей Глушко Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева показала себя голой в ванной и нарвалась на критику сети.

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