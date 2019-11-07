"Никогда не доходило до секса": Королева призналась, сколько у нее было мужчин

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева призналась, со сколькими мужчинами у нее был секс.
В новом интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" артистка раскрыла интимные подробности своей жизни. В частности, Королева заговорила о том, сколько мужчин у нее было за всю жизнь.
Наташа Королева и Вячеслав Манучаров
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Так, по словам Натальи в ее жизни было только два мужчины - Игорь Николаев и Сергей Глушко.
"У меня отношения были только с двумя мужчинами - с первым мужем и со вторым. У меня были ухаживания и внимание со стороны других мужчин, но это никогда не доходило до секса", - говорит Королева.
Наташа Королева и Сергей Глушко
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Наташа Королева и Игорь Николаев
СтарХит
На удивление ведущего Вячеслава Манучарова: "Ты хочешь сказать, что у тебя секс был только с двумя мужчинами?", Королева ответила:
"Да, у меня в жизни было только два мужчины".
Наташа Королева и Игорь Николаев
teleprogramma.pro
Наташа Королева и Сергей Глушко
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Наташа Королева и Сергей Глушко
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева показала себя голой в ванной и нарвалась на критику сети.
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