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''Никогда бы не узнала'': постаревшая звезда советской эстрады ужаснула поклонников

9.7тЧитать материал на украинском

Поклонники звезды советской эстрады, певицы Ирины Понравской не узнали ее из-за постаревшего внешнего вида. Они посчитали, что артистка выглядит гораздо старше своих лет.

Совместным снимком с Понаровской в Instagram поделился российский адвокат Павел Астахов. Фото было сделано во время записи программы российского ведущего Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"Триумфальное возвращение Ирины Понаровской. Она настоящий друг. Мы не виделись... 20 лет! Но Ира совсем не изменилась. Всё та же внутренняя красота и энергия, стать, аккуратность в формулировках и движениях, прямота и бескомпромиссность в поступках, предельная точность и душевная щедрость. Я очень рад такой долгожданной встрече. Нам есть, что вспомнить и порадоваться за друзей, детей и внуков", — подписал снимок Астахов.

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Подписчики правозащитника не узнали некогда роскошную звезду и отметили, что 65-летняя подзабытая артистка выглядит гораздо старше паспортного возраста.

''Никогда бы не узнала'': постаревшая звезда советской эстрады ужаснула поклонников

"Если бы не подпись, я бы подумала, что это какой-то трансвестит рядом. Оказывается, это Ира. Ну, да, не изменилась", "Не изменилась? Ужас, какая страшная", "Неужели это она?", "Никогда-никогда бы не узнала в этой старой морщинистой женщине блистательную Ирину Понаровскую", "Ей же меньше восьмидесяти и не дашь", — делились своим мнение фолловері.

''Никогда бы не узнала'': постаревшая звезда советской эстрады ужаснула поклонников
''Никогда бы не узнала'': постаревшая звезда советской эстрады ужаснула поклонников
''Никогда бы не узнала'': постаревшая звезда советской эстрады ужаснула поклонников
''Никогда бы не узнала'': постаревшая звезда советской эстрады ужаснула поклонников
''Никогда бы не узнала'': постаревшая звезда советской эстрады ужаснула поклонников

Интересно, что на своей странице в Instagram Понаровская выглядит иначе. Комментаторы предположили, что артистка использует фильтры, чтобы казаться на кадрах моложе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Диана Арбенина удивила поклонников постаревшим внешним видом.

Место
Россия
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Время безжалостно. ОБОЗ, вы не в курсе?
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Livesey David
Livesey David
забыли отфотошопить, бывает.
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