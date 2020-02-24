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24 февраля • обновлено в 13:00
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Никитюк завела сеть откровенным фото в крохотном купальнике

3.7т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась сексуальными формами в купальнике.

Пикантным снимком с отдыха в Египте знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

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В маске и халате на голое тело: Никитюк похвасталась стройными ногами

Так, на фотографии Никитюк позирует в крохотном черном купальнике с пайетками, который выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды. Кроме того, образ завершали черная накидка, а также сумочка и шляпа с леопардовым принтом.

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного снимка, и засыпали Лесю комплиментами:

"Какая очаровательная красавица", "Шикарное тело", "Бомба", "Ого", "Красотка".

Никитюк завела сеть откровенным фото в бикини
Никитюк завела сеть откровенным фото в бикини
Никитюк завела сеть откровенным фото в бикини
Никитюк завела сеть откровенным фото в бикини
Никитюк завела сеть откровенным фото в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео в бикини
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