Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала своих поклонников новой пикантной фотографией, на которой позирует в откровенном купальнике.

Горячим фото с отдыха в Буковеле звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк Instagram @lesia_nikituk

Примечательно, что на снимке Никитюк сфотографирована со спины, продемонстрировав соблазнительные ягодицы и длинные стройные ноги.

Поклонники пришли в восторг от сексуальных форм Леси и засыпали ее комплиментами. Примечательно, что некоторые фанаты признались, что не сразу узнали Никитюк, подумав, что на снимке Оля Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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