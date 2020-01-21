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21 января • обновлено в 10:02
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Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото

2.3т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала своих поклонников новой пикантной фотографией, на которой позирует в откровенном купальнике.

Горячим фото с отдыха в Буковеле звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

Новости
Засмотрелся на ноги? Дзидзьо попался на разглядывании сексуальной Никитюк

Примечательно, что на снимке Никитюк сфотографирована со спины, продемонстрировав соблазнительные ягодицы и длинные стройные ноги.

Поклонники пришли в восторг от сексуальных форм Леси и засыпали ее комплиментами. Примечательно, что некоторые фанаты признались, что не сразу узнали Никитюк, подумав, что на снимке Оля Полякова.

Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Анна Михно
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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