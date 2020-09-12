Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала лежа на сетке над морем и продемонстрировав пышные ягодицы.

"Отдых", – лаконично прокомментировала публикацию Никитюк.

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации телеведущей. Они засыпали ее комплиментами.

"Огонь", "Отличный орех", "Какая красивая", "Круто", "Супер красивая попа", "Сексуальная", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в брюках, прикрыв интимную часть тела руками.

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