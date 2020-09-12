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Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Никитюк засветила голые ягодицы на камеру

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала лежа на сетке над морем и продемонстрировав пышные ягодицы.

"Отдых", – лаконично прокомментировала публикацию Никитюк.

Никитюк продемонстрировала пышные ягодицы в бикини (Instagram Леси Никитюк)

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации телеведущей. Они засыпали ее комплиментами.

"Огонь", "Отличный орех", "Какая красивая", "Круто", "Супер красивая попа", "Сексуальная", – написали люди.

Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото
Никитюк засветила голые ягодицы на камеру. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в брюках, прикрыв интимную часть тела руками.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Украинашоу-бизнесшоуЛеся Никитюк
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