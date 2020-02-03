"На льду попкой": Никитюк взволновала поклонников горячим фото в купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками горячим фото с отдыха.

Так, на снимке, который звезда опубликовала на личной странице в Instagram,она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"А в Хмельницком погода роскошная. Всем хорошего недели", – прокомментировала публикацию Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Поклонники засыпали звезду комплиментами, отметив, что она "очень сексуальная и горячая".

"Ух, роскошная ты", "Какая ты сексуальная леди", "На льду попкой, смело", "Ты очень горячая штучка", "Красавица просто", "Спасательница Малибу", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк оголила грудь Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантной фотосессии Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в соблазнительном боди Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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