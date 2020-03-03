Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным телом: пикантное фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников новым пикантным снимком.
Так, на нем звезда позировала в откровенном черном купальнике с высокой талией возле пальм. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"Доброе утро, весна. Всем хорошей солнечной недели", – написала Никитюк.
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Отметим, что поклонники Никитюк не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали телеведущую комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Леся Никитюк в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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