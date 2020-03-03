Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным телом: пикантное фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников новым пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в откровенном черном купальнике с высокой талией возле пальм. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Доброе утро, весна. Всем хорошей солнечной недели", – написала Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники Никитюк не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали телеведущую комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк в пикантной фотосессии Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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