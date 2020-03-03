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3 марта • обновлено в 03:25
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Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным телом: пикантное фото

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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников новым пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в откровенном черном купальнике с высокой талией возле пальм. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Доброе утро, весна. Всем хорошей солнечной недели", – написала Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники Никитюк не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали телеведущую комплиментами.

Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным телом
Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным телом
Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным телом
Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным телом

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
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