Леся Никитюк вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

Кристина Долматова Люди 17:46, 19.05.2020 Обновлено: 17:47, 19.05.2020

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующий снимок Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk

"Когда уже на море?" – написала телеведущая.

Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото Никитюк. Они засыпали звезду комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк позирует топлес
Фото: instagram/lesia_nikituk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето.

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