Леся Никитюк вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующий снимок Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.
"Когда уже на море?" – написала телеведущая.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото Никитюк. Они засыпали звезду комплиментами.
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето.