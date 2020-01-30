"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхает в Дубае (ОАЭ), взбудоражила поклонников пикантным фото с пляжа.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав соблазнительные формы.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Как сфотографировать саму себя? Записывайте, пока я добрая. Выставляете таймер на фото (10сек), нажимаете пуск и быстро засовываете телефон в песок. Фото готово!" – написала Никитюк.

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Поклонники засыпали звезду комплиментами, отметив, что она "очень сексуальная и красивая".

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантной фотосессии Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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