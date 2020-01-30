Главная Новости
30 января • обновлено в 13:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини

1.6т
Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхает в Дубае (ОАЭ), взбудоражила поклонников пикантным фото с пляжа.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав соблазнительные формы.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Как сфотографировать саму себя? Записывайте, пока я добрая. Выставляете таймер на фото (10сек), нажимаете пуск и быстро засовываете телефон в песок. Фото готово!" – написала Никитюк.

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Поклонники засыпали звезду комплиментами, отметив, что она "очень сексуальная и красивая".

"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини
"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини
"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини
"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини
"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Ничего так, кoбылица, только cucькu, кажись ненастоящие, не?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кубанский Николай
Кубанский Николай
Да у нас такие хохлушки на Ленинградке стоят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги