Никитюк вернулась в "Танцы со звездами" и назвала себя с Фреймут "деревьями"

Украинская шоувумен Леся Никитюк, которая выступит на шоу "Танці з зірками" вместе с Ольгой Фреймут в воскресенье, 25 октября, потроллила хейтеров, которые в сети назвали их "деревянными".

Так, на личной странице в Instagram Леся Никитюк показала снимок, где на первом плане изображен ее пес, а на заднем – они с Фреймут, отметив, что животное "сделало селфи с деревьями".

"Сделал селфи с деревьями... Меня завалили сообщениями: почему танцую с Фреймут – она же деревянная! Говорили, чтобы танцевала с Надеждой Мейхер или Сантой Димопулос. Ловите "ответочку"! И помните, в шоу "Танці з зірками" – главное слово "шоу", – высказалась Леся.

Никитюк потроллила хейтеров Фреймут. Instagram Леси Никитюк

Также Никитюк рассказала, почему согласилась участвовать именно в тандеме Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной, отметив, что на нее обрушился шквал критики в сети из-за такого решения.

"Я не колебалась, потому что Фреймут – это персонаж №1 "Танцях з зірками". За ней интересно наблюдать и у нее куча историй. Она странная, скандальная, всегда почему-то бледная, как будто после электрофореза. Открою секрет, мне нравятся такие персонажи! Она то ли псих, то ли пришелец, я вообще сомневалась что она существует. Мне нравятся такие персонажи, поэтому пообщаюсь, потанцую", – подытожила артистка.

Никитюк раскритиковали за возвращение в "Танці з зірками". Instagram Леси Никитюк

Никитюк заступилась за Фреймут на "Танці з зірками". Instagram Леси Никитюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Фреймут станцевала вместе с судьей проекта "Танці з зірками" Катериной Кухар. До этого между ними неоднократно возникали словесные перепалки и скандалы в прямом эфире.