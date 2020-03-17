Никитюк создала авторскую маску против коронавируса и призвала не паниковать

Ведущая Нового канала и звезда социальных сетей Леся Никитюк cоздала авторскую Instagram-маску с надписью No panic, таким образом призвав своих фанатов не паниковать из-за пандемии коронавируса и строго соблюдать карантин.

Артистка поделилась своими мыслями по поводу всеобщей паники и рассказала, как ей пришла идея создать необычный атрибут для Instagram-сторис, сообщила пресс-служба Нового канала.

Леся Никитюк Instagram @lesia_nikituk

"Эту маску я выпустила, чтобы еще раз подчеркнуть: всем нам ни в коем случае не нужно паниковать. Чтобы это правило привлекло внимание многих людей и легко воспринималось, нужно преподносить его в креативной, современной форме. Так и появилась идея с маской", – отметила Леся.

Леся также поделилась своими мыслями о том, что происходит в мире из-за распространения коронавируса.

Instagram @lesia_nikituk

"Чего только мы не пережили: и Эболу, и птичий грипп, и свиной. Переживем и коронавирус. Главное – соблюдать меры предосторожности. Паниковать нет смысла, ведь это намного хуже", – подытожила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с введением карантина, многие артисты вынуждены сидеть дома. Они делятся в социальных сетях тем, как проводят свое время, а также дают рекомендации своим поклонникам. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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