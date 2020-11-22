Никитюк появилась с лысой головой на "Танцях з зірками". Фото

Юля Ухина Люди 01:53, 23.11.2020

Украинская телеведущая Леся Никитюк появилась в тринадцатом эфире шоу "Танці з зірками" с лысой головой. Артистка стала приглашенным судьей в проекте.

Так, Никитюк предстала сначала в парике с длинными светлыми волосами. А потом, во время приветственного слова, внезапно сорвала его. По словам телеведущей, она решила явиться на "Танцях" в собирательном образе, взяв понемногу от каждого члена жюри (фото смотрите ниже).

Леся Никитюк
скриншот с видео

От примы-балерины Екатерины Кухар Никитюк решила позаимствовать черного лебедя и "черную душу", от Григория Чапкиса большой танцевальный опыт и небольшую пенсию, ну а от Влада Ямы – блестящую лысину.

Григорий Чапкис, Леся Никитюк, Екатерина Кухар и Влад Яма
скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 13 выпуске шоу "Танці з зірками" звездные участники вышли на паркет с ведущими проекта, а также исполнили еще два танца в разных стилях. По результатам голосования шоу не покинула ни одна из пар.

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