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10 февраля • обновлено в 18:47
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С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото

2.2т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила поклонников провокационным снимком.

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram забавный коллаж: на одном фото она позировала в откровенном боди в сетку без бюстгальтера, засветив голую грудь. На другом – Никитюк была одета в пуховик и худи, а в руках держала пакеты с покупками.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Понедельник – пятница. Всем хорошей недели", – написала телеведущая.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

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Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Никитюк комплиментами. Однако нашлись и те, которые заявили, что хоть телеведущая и "переехала в Киев, а привычка из Хмельницкого базара осталась".

С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото
С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото
С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото
С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото
С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото
С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк засветила голую грудь

Леся Никитюк засветила голую грудь

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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