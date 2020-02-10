С голой грудью и пакетами в руках: Никитюк поразила сеть провокационным фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила поклонников провокационным снимком.
Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram забавный коллаж: на одном фото она позировала в откровенном боди в сетку без бюстгальтера, засветив голую грудь. На другом – Никитюк была одета в пуховик и худи, а в руках держала пакеты с покупками.
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"Понедельник – пятница. Всем хорошей недели", – написала телеведущая.
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Никитюк комплиментами. Однако нашлись и те, которые заявили, что хоть телеведущая и "переехала в Киев, а привычка из Хмельницкого базара осталась".
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Леся Никитюк засветила голую грудь
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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