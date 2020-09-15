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Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.

Так, на них артистка позировала в розовых плавках и в белой рубашке, под которую не надела бюстгальтер. Соответствующие снимки Никитюк опубликовала на личной странице в Instagram.

"Выбрать фото для девушки – это еще та зубная боль", – прокомментировала публикацию телеведущая.

Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика (Instagram Леси Никитюк)
Никитюк в пикантной фотосессии (Instagram Леси Никитюк)

Пикантный образ Никитюк не оставил поклонников равнодушными. В комментариях они написали, что украинская телеведущая – красавица.

"Красавица! Фигура супер", "Очень классная, прям секси", "Боже, какие ноги", "Безумно горячие фото", "Шикарная", – написали люди.

Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика
Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика
Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика
Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика
Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в брюках, прикрыв интимную часть тела руками.

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Украинашоу-бизнесшоуЛеся Никитюк
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