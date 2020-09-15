Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.

Так, на них артистка позировала в розовых плавках и в белой рубашке, под которую не надела бюстгальтер. Соответствующие снимки Никитюк опубликовала на личной странице в Instagram.

"Выбрать фото для девушки – это еще та зубная боль", – прокомментировала публикацию телеведущая.

Пикантный образ Никитюк не оставил поклонников равнодушными. В комментариях они написали, что украинская телеведущая – красавица.

"Красавица! Фигура супер", "Очень классная, прям секси", "Боже, какие ноги", "Безумно горячие фото", "Шикарная", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в брюках, прикрыв интимную часть тела руками.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!