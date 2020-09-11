Никитюк показала стройные ноги и поразила сеть. Фото

Телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками эффектным фото, на котором продемонстрировала свои стройные ноги.

Недавно звезда устроила себе фотосессию с экспертом реалити "Топ-модель по-украински" Соней Плакидюк. Один из снимков она опубликовала на своей странице в Instagram (фото смотрите ниже).

Так, Никитюк позировала на высоком стуле, одетая в джинсовые ультракороткие шорты и куртку.

"На длиннофокусном", – подписала кадр артистка.

Леся Никитюк показала стройные ноги. Instagram Леси Никитюк

Поклонники были удивлены от длины ног Никитюк. Они засыпали звезду комплиментами.

"Ножки бесконечные", "Какие красивые ноги", "Вы, как всегда, великолепны. О ногах молчу, это уже другая история", "Нет слов. Такая стройная", "Леся, вы богиня", – написали в комментариях.

Сеть захватила длина ног Никитюк. Instagram Леси Никитюк

Поклонники засыпали комплиментами Никитюк. Instagram Леси Никитюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк откровенно рассказала, как в начале 2000-х ее закрыли в следственном изоляторе в Хмельницком. Тогда звезда должна была забрать у подруги рисовую муку, которую она привезла из-за границы.