Никитюк показала стройные ноги и поразила сеть. Фото
Телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками эффектным фото, на котором продемонстрировала свои стройные ноги.
Недавно звезда устроила себе фотосессию с экспертом реалити "Топ-модель по-украински" Соней Плакидюк. Один из снимков она опубликовала на своей странице в Instagram (фото смотрите ниже).
Так, Никитюк позировала на высоком стуле, одетая в джинсовые ультракороткие шорты и куртку.
"На длиннофокусном", – подписала кадр артистка.
Поклонники были удивлены от длины ног Никитюк. Они засыпали звезду комплиментами.
"Ножки бесконечные", "Какие красивые ноги", "Вы, как всегда, великолепны. О ногах молчу, это уже другая история", "Нет слов. Такая стройная", "Леся, вы богиня", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк откровенно рассказала, как в начале 2000-х ее закрыли в следственном изоляторе в Хмельницком. Тогда звезда должна была забрать у подруги рисовую муку, которую она привезла из-за границы.