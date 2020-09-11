Никитюк показала стройные ноги и поразила сеть. Фото

Телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками эффектным фото, на котором продемонстрировала свои стройные ноги.

Недавно звезда побывала на съемках шоу "Топ-модель по-украински" в качестве приглашенного эксперта, где и устроила себе фотосессию с Соней Плакидюк. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (фото смотрите ниже).

Так, Никитюк позировала на высоком стуле, одетая в джинсовые ультракороткие шорты и куртку.

"На длиннофокусном", – подписала кадр артистка.

Поклонники были удивлены от длины ног Никитюк. Они засыпали звезду комплиментами.

"Ножки бесконечные", "Какие красивые ноги", "Вы, как всегда, великолепны. О ногах молчу, это уже другая история", "Нет слов. Такая стройная", "Леся, вы богиня", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк откровенно рассказала, как в начале 2000-х ее закрыли в следственном изоляторе в Хмельницком. Тогда звезда должна была забрать у подруги рисовую муку, которую она привезла из-за границы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!