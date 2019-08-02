Никитюк показала голые ягодицы на камеру и разъярила своих фанатов

Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком, на котором продемонстрировала свои голые ягодицы.

Телезвезда сфотографировалась в откровенном купальнике, который полностью оголил ее пикантные части тела. Снимок опубликован в Instagram.

"Пока мы снимаем проект о котором мечтали 3 года... Можете пообсуждать природу на фото", – подписала изображение Леся.

В комментариях ожидаемо пользователи обратили внимание на голое тело Никитюк и ее фигуру. Фанаты ополчились на артистку из-за того, что она начала часто раздеваться на камеру и таким образом "опустилась до уровня Бузовой".

"Лесь, ты то куда? Опускаешься до уровня Бузовой! Это не твой уровень. Противно смотреть уже на эти ж*опы", – раскритиковали Лесю в сети.

"Жуть... Деградация 21 века", – добавили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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