Никитюк показала голое фото из ванной

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников откровенной фотосессией.

Она позировала обнаженной в ванне с пеной и разместила соответствующие снимки на своей странице в Instagram.

"1 или 2? Голосуйте. Если 2, отращиваю и хожу завтра целый день", – пошутила она по поводу усов из пены.

Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии Никитюк, а усы пришлись многим по вкусу, потому в комментариях больше преобладала цифра "2".

"Я дам деньги, если отрастишь до завтра", "Не узнал вас без одежды", "Была Леся, а стал Лесь з усами", "Знаю, что нельзя делать комплимент девушке про ее усы, какие бы они красивые не были. Но выбор очевиден", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк засветила округлившийся живот, из-за чего поклонники подумали, что она беременна.

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