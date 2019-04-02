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Никитюк показала голое фото из ванной

3.2тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников откровенной фотосессией.

Она позировала обнаженной в ванне с пеной и разместила соответствующие снимки на своей странице в Instagram.

"1 или 2? Голосуйте. Если 2, отращиваю и хожу завтра целый день", – пошутила она по поводу усов из пены.

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Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии Никитюк, а усы пришлись многим по вкусу, потому в комментариях больше преобладала цифра "2".

Никитюк показала голое фото из ванной

"Я дам деньги, если отрастишь до завтра", "Не узнал вас без одежды", "Была Леся, а стал Лесь з усами", "Знаю, что нельзя делать комплимент девушке про ее усы, какие бы они красивые не были. Но выбор очевиден", – написали поклонники.

Никитюк показала голое фото из ванной
Никитюк показала голое фото из ванной
Никитюк показала голое фото из ванной
Никитюк показала голое фото из ванной

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк засветила округлившийся живот, из-за чего поклонники подумали, что она беременна.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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