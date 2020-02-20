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20 февраля • обновлено в 05:09
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В маске и халате на голое тело: Никитюк похвасталась стройными ногами

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Берлине (Германия), поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала с маской на лице и в халате, продемонстрировав свои длинные ноги и часть декольте. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

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"Угадайте что у меня в руках?! Следите за этим постом, я буду постоянно корректировать его... у меня сегодня шальное настроение", – написала Никитюк.

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали звезду комплиментами.

Никитюк похвасталась стройными ногами: фото
Никитюк похвасталась стройными ногами: фото
Никитюк похвасталась стройными ногами: фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк оголила грудь

Леся Никитюк оголила грудь

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
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