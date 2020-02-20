В маске и халате на голое тело: Никитюк похвасталась стройными ногами

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Берлине (Германия), поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала с маской на лице и в халате, продемонстрировав свои длинные ноги и часть декольте. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"Угадайте что у меня в руках?! Следите за этим постом, я буду постоянно корректировать его... у меня сегодня шальное настроение", – написала Никитюк.
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали звезду комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк оголила грудь
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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