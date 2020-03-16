Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Откровенное фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в штанах, прикрыв интимную часть тела руками.
Так, пикантной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
instagram.com/lesia_nikituk
"Вот много было у меня фотосессий, а вот что бы я осталась довольна результатом не всегда бывало. Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... Все вот эти "задники" разноцветные. Короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной! Ну или откроют женственность! И тут значит веду я свадьбу, подбегают две девочки и кричат "Астанавитесь", быстро делают один снимок и сразу в яблочко", - подписала фото Никитюк.
instagram.com/lesia_nikituk
#фотографОтБога Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти "задники" разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность! И тут значит веду я свадьбу( я вопше весіль не веду, а тут заплатили😆) подбегают две девочки и кричат " Астанавитесь"🙈 быстро делают один снимок и сразу в яблочко🥰 Фото на профиле тоже их @vicoolyasaida ( с той самой свадьбы) А эти мы уже спустя год сняли🌹 А вам как? Сразу говорю.. сися на фото моя😉😝ставьте в коментах + если ок😘
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк восхитила фанатов новым горячим фото. На нем она позировала в откровенном купальнике, лежа на спине посреди моря и демонстрируя соблазнительные формы.
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