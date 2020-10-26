Никитюк и Фреймут вызвали шквал критики из-за выступления на "Танці з зірками"

Украинские телеведущие Ольга Фреймут и Леся Никитюк вместе выступили в девятом выпуске шоу "Танці з зірками" и вызвали волну критики в сети.

Так, артистки вместе с партнером Фреймут на "Танцях" Ильей Падзиной продемонстрировали румбу и получили довольно высокую оценку от судей – 35 баллов (Чапкис – 9, Ефросинина – 9, Кухар – 10, Яма – 7). Поклонники проекта возмутились из-за этого, так как, по мнению многих, танец Фреймут и Никитюк был технически слабым. Видео выступления опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности девятого выпуска "Танці з зірками" от 25 октября в материале OBOZREVATEL.

Пользователи сети раскритиковали Фреймут и Никитюк из-за их танца, назвав выступление "балаганом". Многие из них также осудили членов жюри за то, что они якобы "тянут Фреймут за уши", чтобы она не покинула проект.

Фреймут и Никитюк вместе станцевали румбу. Скриншот трансляции

Помимо этого, часть аудитории была удивлена оценкой Катерины Кухар, которая поставила за румбу максимальный балл – 10.

"Две лестницы – это круто. Капец, танец... Красивыми были только чулки у Леси. Тянут их за уши, оценки несправедливо завышены. Позор судьям", – высказались комментаторы в сети.

"Когда прекратится этот балаган?! Как можно ставить одинаковые оценки Мейхер и Фреймут? Судьи куплены! Позорище!" – добавили другие.

В сети раскритиковали Фреймут и Никитюк из-за совместного танца. Скриншот комментариев

Фреймут и Никитюк раскритиковали за выступление на "Танці з зірками". Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Дарья Петрожицкая, которая выступала на шоу "Танці з зірками" вместе с Игорем Гелуненко, самостоятельно приняла решение покинуть проект.