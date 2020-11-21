Никита Добрынин об отношениях с женой: могу и кулаком ударить по столу, и сказать, как должно быть. Интервью

Украинский шоумен и экс-холостяк Никита Добрынин, который не так давно сыграл свадьбу с избранницей Дашей Квитковой, успевает не только заниматься карьерой, но и наслаждаться семейной жизнью.

Знаменитость не скрывает, что мечтает с супругой о детях, поскольку у них в планах завести большую семью.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Добрынин признался, как изменилась их жизнь с Дашей после свадьбы, рассказал о будущем пополнении в семье, а также о том, как пара выходит из ситуации в ссорах.

– Расскажи, поменялась ли как-то твоя жизнь после свадьбы с Дашей? Кто в вашей семье главный?

– Не знаю, меняется ли что-то у других людей после свадьбы. К примеру, у нас ничего с Дашей не поменялось. Как было до, так и после свадьбы. У нас все замечательно. К слову, романтика в нашей паре не угасла: мы ходим на встречи, свидания, делаем друг другу сюрпризы и взаимно радуем.

В нашей семье самая главная персона – это кот, поскольку вокруг него крутится вся наша жизнь. Мы ухаживаем за ним, играем, бегаем и проводим достаточно большое количество времени. А если серьезно, у нас в семье царит равноправие. Естественно, иногда я могу и кулаком ударить по столу и сказать, как оно должно быть. Но в основном мы стараемся слушать друг друга, чаще разговаривать и хотим, чтобы в семье царил мир.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Instagram Никиты Добрынина

– Изменились ли у вас чувства к друг другу? Говорят, любовь живет три года, верите ли вы этому?

– Нет, у нас не изменились чувства к друг другу. Наоборот, сейчас мы стараемся работать над отношениями, чтобы ничего не менялось и становилось лишь только лучше.

– Появились у вас уже какие-то семейные традиции?

– Главная наша семейная традиция – вместе ужинать и завтракать. Еще мы любим праздновать дни рождения родных. Обожаем делать друг другу или нашим родственникам и близким сюрпризы. Особенно нам нравится делать праздники большими – собираться компаниями.

Никита Добрынин рассказал об отношениях с супругой. Instagram Никиты Добрынина

– В каждой семье иногда возникают ссоры и недопонимание, как вы справляетесь с ними? Кто первый из вас мирится?

– В любой ссоре мы стараемся говорить о своих чувствах. Если нам что-то не нравится, мы говорим, что конкретно и что нас обижает. Не скажу, что так было всегда. Мы долго к этому шли. Я обращался к психологу для того, чтобы не горячиться, не делать поспешных выводов, не психовать. Главное в любой ссоре – это разговаривать и не таить в себе злость на сердце, тогда все будет складываться хорошо. Чаще всего я делаю первый шаг в ссорах и стараюсь разрулить ситуацию.

– Раскройте свой секрет идеальных отношений.

– Самый большой секрет в том, что идеальных отношений не существует. Если у вас есть отношения, тогда именно они и самые крутые, какие только могут быть. Я не советую брать пример с других пар, потому что вы никогда не знаете, что на самом деле у них происходит дома за закрытой дверью. Они могут рассказывать вам все что угодно, но все равно правильнее делать так, как принято в вашей семье. Безусловно, в любой семье не должно быть место психологическому и физическому насилию, унижению. Таких вещей априори не должно быть и их ни в коем случае терпеть не нужно. В вашей семье должны быть все вопросы на ваше усмотрение: кто в семье главный, кто сколько зарабатывает – это личное дело каждой семьи.

Никита Добрынин и Даша Квиткова. Instagram Никиты Добрынина

– Часто ли вас спрашивают о детях?

– Естественно, как только мы видим наших родителей, все разговоры начинаются всегда с этого вопроса: внуки, правнуки у нас будут? Нас очень радуют эти вопросы. Мы очень хотим с Дашей детей и мечтаем о большой семье.

Никита Добрынин и его мама. Instagram Никиты Добрынина

– В вашей семье на первом месте карьера или семья?

– Я считаю, что нам с Дашей удалось как раз найти баланс между карьерой и семьей. Все наши проекты и работа иногда пересекаются, поэтому у нас есть время как на друг друга, так и на работу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Холостяк" Добрынин признался, сколько стоила свадьба с Квитковой.