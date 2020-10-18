Ники Минаж рассекретила пол первенца

Американская рэп-исполнительница, модель и актриса Ники Минаж не так давно стала мамой, а теперь она рассекретила пол своего новорожденного малыша.

На странице в Instagram звезда опубликовала открытки с поздравлениями и подарками от своих знаменитых друзей — Бейонсе, Ким Кардашьян и Канье Уэста, Уинни Харлоу и других. Певица публично поблагодарила своих коллег и призналась, что родила сына.

"Я очень благодарна и влюблена в своего сына. Просто безумно влюблена. Мой самый любимый мальчик во всем мире", – сообщила Минаж.

Ники Минаж поблагодарила звездных коллег за поздравления.

Однако знаменитость до сих пор держит в секрете имя малыша и не показывает его на публику.

К слову, Ники Минаж родила первенца своему возлюбленному музыканту с преступным прошлым Кеннетту Петти. О свадьбе звездной пары стало известно в июне 2019 года. Избранник рэперши имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

Ники МИнаж родила первенца .

Ники МИнаж рассекретила пол новорожденного малыша.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская танцовщица Илона Гвоздева стала мамой во второй раз.