"Ничего святого нет!" СМИ рассказали о видео с больной раком Заворотнюк

На болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк все наживаются, как только могут, и врачи клиники, где она лежит под вымышленным именем, не оказались исключением.

Издание "Дни.ру" сообщает, что к ним обратились медики, презревшие все нормы морали, которые снимали на видео умирающую от рака женщину.

"Ничего святого нет у людей! В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения. "У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова отдать все записи анонимно. За вознаграждение", – передали журналисты.

Анастасия Заворотнюк twnews.co

Обладательница ролика якобы также рассказала, что одно видео, которое она сняла, длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.

"Очевидно, шокирующие кадры сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели после улучшения состояния. Однако зачем снимать изможденную болезнью, умирающую женщину, которой для трепанации черепа обрили голову? Так и хочется сказать этим доморощенным операторам: "Себя на смертном одре снимайте и продавайте в СМИ!" – возмутились в редакции.

Анастасия Заворотнюк РБК-Украина

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