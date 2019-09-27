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27 сентября • обновлено в 18:42
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"Ничего святого нет!" СМИ рассказали о видео с больной раком Заворотнюк

24.6т Читать материал на украинском

На болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк все наживаются, как только могут, и врачи клиники, где она лежит под вымышленным именем, не оказались исключением.

Издание "Дни.ру" сообщает, что к ним обратились медики, презревшие все нормы морали, которые снимали на видео умирающую от рака женщину.

"Ничего святого нет у людей! В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения. "У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова отдать все записи анонимно. За вознаграждение", – передали журналисты.

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

twnews.co

Обладательница ролика якобы также рассказала, что одно видео, которое она сняла, длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.

"Очевидно, шокирующие кадры сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели после улучшения состояния. Однако зачем снимать изможденную болезнью, умирающую женщину, которой для трепанации черепа обрили голову? Так и хочется сказать этим доморощенным операторам: "Себя на смертном одре снимайте и продавайте в СМИ!" – возмутились в редакции.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

РБК-Украина

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы рак
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А когда в россии присуствовала совесть???? Она до сих пор не признала за собой ответственность. За голодомор,репрессии,убийства,пропаганди,вранье и тд...страна лжи,беспредела и никакой ответственности за сдеяние.а тем брлее сожаление...для них народ єто стадо-баби еще нарожают
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Ну что вы напали: ничего святого, вы ещё про мораль вспомните. Просто бизнес, ничего личного, а главное раз снимают, значит кто-то и покупает ? А если кто-то покупает, значит кто-то и смотрит, угадайте кто ? Правильно: точно не Путин !
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Это раиссия, там у людей ни морали, ни личного достоинства, ни порядочности, ни совести нет. Там все покупается и все продается.
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