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28 декабря • обновлено в 13:10
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"Ничего не напоминает?" Осадчая уколола Россию за Крым и Донбасс

1.7т
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Украинская телеведущая Катя Осадчая написала о Берлинской стене, сравнив ее с ситуацией, которая сложилась в Украине из-за России.

Так, на своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографию, на которой сфотографировалась возле Берлинской стены. Снимок Осадчая сопроводила постом.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Instagram @kosadcha

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"Когда пала Берлинская стена, я была маленькой. Наверное, отсюда мое особое любопытство. Жутко понимать, что когда ты жил, еще существовал этот дикий раздел города, людей, семей. Люди копали тоннели, перепрыгивали и бежали на запад в поисках лучшей жизни. 155 километров вокруг западного Берлина (и не лень было же такое настроить) это была не только стена, но и башни с охраной, зона отчуждения и еще одна стена. 30 лет это было и весь мир мирился с решением одной страны (ничего не напоминает?)", – пишет Катя.

"Когда-то наши дети или внуки будут так говорить своим детям о нашей стране, о Крыме и Донбассе. Очень бы хотелось, чтобы к тому времени мы были такими же сильными, как Германия сейчас, а все пройденное было историческими уроками и важными воспоминаниями", – добавила Осадчая.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Instagram @kosadcha

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Катя Осадчая высказалась об украинцах после захвата моста в Киеве.

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Автор
Анна Михно
Персона
Катя Осадчая
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ипанутое создание. Сначала разбираем рельсы в Крым, блокируем поставку воды, продовольствия и электроэнергии. А потом начинаем скулить о возведённой мифическими агрессорами, стене.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А если бы Осадчая родилась чуть пораньше ей бы удалось сфотаться на фоне полностью разрушенного гитлеровцами города Чернигова или города Великие Луки, где из 3391 домов 3083 были разрушены или сожжены
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Россия - несомненно агрессор ! Но разве это она блокады устраивает своим согражданам и стены собирается строить ? Россия - причина, а вот Украина - режиссер этих действий ! И от того каков будет сценарий и будет ясно кто чего стоит.
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