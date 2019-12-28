"Ничего не напоминает?" Осадчая уколола Россию за Крым и Донбасс

Украинская телеведущая Катя Осадчая написала о Берлинской стене, сравнив ее с ситуацией, которая сложилась в Украине из-за России.

Так, на своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографию, на которой сфотографировалась возле Берлинской стены. Снимок Осадчая сопроводила постом.

Катя Осадчая Instagram @kosadcha

"Когда пала Берлинская стена, я была маленькой. Наверное, отсюда мое особое любопытство. Жутко понимать, что когда ты жил, еще существовал этот дикий раздел города, людей, семей. Люди копали тоннели, перепрыгивали и бежали на запад в поисках лучшей жизни. 155 километров вокруг западного Берлина (и не лень было же такое настроить) это была не только стена, но и башни с охраной, зона отчуждения и еще одна стена. 30 лет это было и весь мир мирился с решением одной страны (ничего не напоминает?)", – пишет Катя.

"Когда-то наши дети или внуки будут так говорить своим детям о нашей стране, о Крыме и Донбассе. Очень бы хотелось, чтобы к тому времени мы были такими же сильными, как Германия сейчас, а все пройденное было историческими уроками и важными воспоминаниями", – добавила Осадчая.

Катя Осадчая Instagram @kosadcha

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Катя Осадчая высказалась об украинцах после захвата моста в Киеве.

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