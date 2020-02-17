"Ни один врач не поможет": российская модель Playboy обратилась к Заворотнюк

Российская модель Playboy и певица Кира Шайн, которая недавно перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли мозга, обратилась к актрисе Анастасии Заворотнюк.

Так, в комментарии КП знаменитость дала важный совет Заворотнюк.

Кира Шайн Starhit

"Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны", – обратилась Шайн к Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк gazeta.ru

Отметим, что о своем диагнозе модель узнала в 26 лет. По словам Шайн, у нее тогда резко ухудшалось самочувствие: постоянно болела голова, началась депрессия, отнялась левая сторона тела. Тогда анализы показали – рак. Опухоль удалили, а Кира пережила длительный период реабилитации.

Однако, как признается девушка, у нее до сих пор болит голова. Кроме того, врачи предупреждают, что болезнь может вернуться в любой момент.

Кира Шайн Starhit

Как сообщал OBOZREVATEL:

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