"Ни один врач не поможет": российская модель Playboy обратилась к Заворотнюк

Российская модель Playboy и певица Кира Шайн, которая недавно перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли мозга, обратилась к актрисе Анастасии Заворотнюк.
Так, в комментарии КП знаменитость дала важный совет Заворотнюк.
Кира Шайн
Starhit
"Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны", – обратилась Шайн к Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк
gazeta.ru
Отметим, что о своем диагнозе модель узнала в 26 лет. По словам Шайн, у нее тогда резко ухудшалось самочувствие: постоянно болела голова, началась депрессия, отнялась левая сторона тела. Тогда анализы показали – рак. Опухоль удалили, а Кира пережила длительный период реабилитации.
Однако, как признается девушка, у нее до сих пор болит голова. Кроме того, врачи предупреждают, что болезнь может вернуться в любой момент.
Кира Шайн
Starhit
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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