Незлобин, "Сестры Зайцевы", Гавр и другие: куда исчезли звезды первого Comedy Club

Российский Comedy Club в 2020 году отмечает свое 15-летие. За эти годы в юмористическом клубе появилось много новых звезд, но многие из тех, кто был в Comedy с первых его выпусков, покинули его.

Так, OBOZREVATEL решил выяснить, куда исчезли звезды первого "Камеди", как они выглядят сейчас и чем занимаются (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Тимур Родригез

кадр ТНТ

Тимур Родригез участвовал в шоу Comedy Club в 2005-2008 годах, покорив зрителей оригинальными музыкальными выступлениями. В 2009 он выпустил свою первую песню "Слушай свое тело", после чего Родригез сосредоточился на музыкальной карьере.

Тимур Родригез, Instagram

Также артист ведет программы на телевидении и озвучивает мультфильмы ("Angry Birds в кино", "Хранители снов", "Шевели ластами!", "Турбо").

"Дуэт имени Чехова"

кадр ТНТ

Известные в прошлом КВНщики Антон Лирник и Андрей Молочный создали "Дуэт имени Чехова" в 2006 году. После закрытия Сomedy Club в Украине комики продолжили выступать в Сomedy Club в России. Но в 2016 году "Дуэт имени Чехова" объявил о своем закрытии.

В том же, 2016, году Молочный вернулся в российский Сomedy Club с проектом "Аппетитные пампушки", Лирник также активно выступает в России. С 2018 года вместе с экс-участником дуэта "Сестры Зайцевы" Романом Юнусовым и шоуменом Иваном Чуйковым он запустил телепроект "Шоу выходного дня" на российском канале СТС.

Вадим "Рэмбо" Галыгин

кадр ТНТ

КВНщик из Беларуси Вадим Галыгин выступал в Сomedy Club с миниатюрами и монологами с 2005 по 2007 и с 2011 по 2015 год. Ушел из проекта, чтобы заняться собственным бизнесом.

В 2007 году Галыгин сыграл главную роль в новогоднем мюзикле "Призрак мыльной оперы" на канале СТС. В 2009 году артист был судьей шоу "Слава Богу, ты пришел!". Также участвовал в третьем сезоне шоу "Две звезды", был одним из ведущих премии "Муз-ТВ 2009", ведущим шоу "Люди, кони, кролики и домашние ролики" на украинском канале ICTV.

С 2018 года является ведущим "Анекдот Шоу Вадима Галыгина в Одноклассниках" и шоу "Отцы и Эти". Является лицом рекламной кампании торговой сети "Эльдорадо".

Гавриил "Гавр" Гордеев

кадр ТНТ

"Гавр" участвовал в Сomedy Club с 2006 по 2012 год – с миниатюрами, монологами, рубрикой "Гавр Upgrade". Кроме того, совместно с Тимуром Батрутдиновым являлся участником группы "Губы" и "Два Антона".

С 2011 по 2016 годы Гавриил Гордеев был советником вице-президента "Сбербанка России" по креативу, коммуникациям и продвижению, с 2011 по 2014 годы являлся совладельцем ресторана Olivetta в Москве. С июля 2018 года является генеральным продюсером нового ТВ-канала "Матч! Премьер".

Дмитрий Хрусталев

Rutube

Дмитрий Хрусталев – в прошлом капитан команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга" – в 2007 году стал участником программы Comedy Club в дуэте "Митя и Витя" с Виктором Васильевым.

Был ведущим шоу Comedy Woman с 2008 по 2014 год, а в 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" России.

С 2018 года Дмитрий Хрусталев является членом Попечительского совета благотворительного фонда, оказывающего помощь детям с болезнями нервной системы. В октябре 2018 года артист дебютировал в театре, сыграв в комедии "За двумя зайцами" роль Голохвастова.

"Сестры Зайцевы"

74.ru

Дуэт "Сестры Зайцевы" создали бывшие игроки КВН Роман Юнусов и Алексей Лихницкий. Вместе они также вели утренний эфир на радио "Максимум". С марта 2018 года Юнусов – ведущий программы "Шоу выходного дня" на канале "СТС".

Алексей Лихницкий успел сняться в фильме "Что творят мужчины" и поучаствовать в озвучивании фильма "Снежная королева – 2: Перезаморозка".

Кроме того, Лихницкий увлекается музыкой и профессионально выступает в качестве диджея. Он регулярно гастролирует по России, выступая в самых престижных ночных клубах.

Александр Незлобин

кадр ТНТ

Стендап-комик Александр Незлобин запомнился своими юмористическими монологами о взаимоотношениях мужчин и женщин. С 2009 года выступает в клубах как DJ Nezlob.

В 2013 году на ТНТ состоялась премьера сериала "Неzлоб" – ситкома Александра Незлобина "о жизни Александра Незлобина с Александром Незлобиным в главной роли".

Незлобин также написал сценарий и сыграл одну из ролей в фильме "Выпускной" (2014). В июле 2018 года юморист покинул ТНТ и перешел на канал СТС.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сложилась судьба звезд украинского Сomedy Club.

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