Незлобин, "Сестры Зайцевы", Гавр и другие: куда исчезли звезды первого Comedy Club

Российский Comedy Club в 2020 году отмечает свое 15-летие. За эти годы в юмористическом клубе появилось много новых звезд, но многие из тех, кто был в Comedy с первых его выпусков, покинули его.
Так, OBOZREVATEL решил выяснить, куда исчезли звезды первого "Камеди", как они выглядят сейчас и чем занимаются (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Тимур Родригез
кадр ТНТ
Тимур Родригез участвовал в шоу Comedy Club в 2005-2008 годах, покорив зрителей оригинальными музыкальными выступлениями. В 2009 он выпустил свою первую песню "Слушай свое тело", после чего Родригез сосредоточился на музыкальной карьере.
Тимур Родригез, Instagram
Также артист ведет программы на телевидении и озвучивает мультфильмы ("Angry Birds в кино", "Хранители снов", "Шевели ластами!", "Турбо").
"Дуэт имени Чехова"
кадр ТНТ
Известные в прошлом КВНщики Антон Лирник и Андрей Молочный создали "Дуэт имени Чехова" в 2006 году. После закрытия Сomedy Club в Украине комики продолжили выступать в Сomedy Club в России. Но в 2016 году "Дуэт имени Чехова" объявил о своем закрытии.
В том же, 2016, году Молочный вернулся в российский Сomedy Club с проектом "Аппетитные пампушки", Лирник также активно выступает в России. С 2018 года вместе с экс-участником дуэта "Сестры Зайцевы" Романом Юнусовым и шоуменом Иваном Чуйковым он запустил телепроект "Шоу выходного дня" на российском канале СТС.
Всех с наступающим Новым годом! Несмотря ни на что, будьте веселы! Улыбайтесь - и Вселенная улыбнётся вам! 😃 Итоги года подводить не буду. Расскажу о планах на 2020. В следующем году я: - запущу два новых спектакля - сниму три новых проекта на youtube - снимусь в трёх новых телепроектах - сделаю эстрадную музыкальную программу с "Lirnik Orchestra" - выпущу новую настольную игру - организую 20 путешествий со звёздами: Мексика, Мьянма, Бали, Норвегия, Португалия, Куба, Азербайджан, Октоберфест, Марокко, Бутан и ещё 10 других! - продам наконец сценарий полнометражной комедии - допишу 10-серийный сериал, а потом ещё один - построю дом - рожу сына (ну, не лично я, но буду участвовать в процессе) И наверняка сделаю ещё много чего незапланированного 🙂 Надеюсь, вы будете со мной в следующем году! У нас всё получится! 💪😃 #планына2020
Вадим "Рэмбо" Галыгин
кадр ТНТ
КВНщик из Беларуси Вадим Галыгин выступал в Сomedy Club с миниатюрами и монологами с 2005 по 2007 и с 2011 по 2015 год. Ушел из проекта, чтобы заняться собственным бизнесом.
В 2007 году Галыгин сыграл главную роль в новогоднем мюзикле "Призрак мыльной оперы" на канале СТС. В 2009 году артист был судьей шоу "Слава Богу, ты пришел!". Также участвовал в третьем сезоне шоу "Две звезды", был одним из ведущих премии "Муз-ТВ 2009", ведущим шоу "Люди, кони, кролики и домашние ролики" на украинском канале ICTV.
С 2018 года является ведущим "Анекдот Шоу Вадима Галыгина в Одноклассниках" и шоу "Отцы и Эти". Является лицом рекламной кампании торговой сети "Эльдорадо".
Гавриил "Гавр" Гордеев
кадр ТНТ
"Гавр" участвовал в Сomedy Club с 2006 по 2012 год – с миниатюрами, монологами, рубрикой "Гавр Upgrade". Кроме того, совместно с Тимуром Батрутдиновым являлся участником группы "Губы" и "Два Антона".
С 2011 по 2016 годы Гавриил Гордеев был советником вице-президента "Сбербанка России" по креативу, коммуникациям и продвижению, с 2011 по 2014 годы являлся совладельцем ресторана Olivetta в Москве. С июля 2018 года является генеральным продюсером нового ТВ-канала "Матч! Премьер".
Дмитрий Хрусталев
Rutube
Дмитрий Хрусталев – в прошлом капитан команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга" – в 2007 году стал участником программы Comedy Club в дуэте "Митя и Витя" с Виктором Васильевым.
Был ведущим шоу Comedy Woman с 2008 по 2014 год, а в 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" России.
С 2018 года Дмитрий Хрусталев является членом Попечительского совета благотворительного фонда, оказывающего помощь детям с болезнями нервной системы. В октябре 2018 года артист дебютировал в театре, сыграв в комедии "За двумя зайцами" роль Голохвастова.
"Сестры Зайцевы"
74.ru
Дуэт "Сестры Зайцевы" создали бывшие игроки КВН Роман Юнусов и Алексей Лихницкий. Вместе они также вели утренний эфир на радио "Максимум". С марта 2018 года Юнусов – ведущий программы "Шоу выходного дня" на канале "СТС".
Алексей Лихницкий успел сняться в фильме "Что творят мужчины" и поучаствовать в озвучивании фильма "Снежная королева – 2: Перезаморозка".
Кроме того, Лихницкий увлекается музыкой и профессионально выступает в качестве диджея. Он регулярно гастролирует по России, выступая в самых престижных ночных клубах.
Александр Незлобин
кадр ТНТ
Стендап-комик Александр Незлобин запомнился своими юмористическими монологами о взаимоотношениях мужчин и женщин. С 2009 года выступает в клубах как DJ Nezlob.
В 2013 году на ТНТ состоялась премьера сериала "Неzлоб" – ситкома Александра Незлобина "о жизни Александра Незлобина с Александром Незлобиным в главной роли".
Незлобин также написал сценарий и сыграл одну из ролей в фильме "Выпускной" (2014). В июле 2018 года юморист покинул ТНТ и перешел на канал СТС.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сложилась судьба звезд украинского Сomedy Club.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!