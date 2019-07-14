"Нежно наблюдал": бывший муж Собчак засветился с новой пассией в клубе

Бывшего мужа скандальной российской журналистки Ксения Собчак Максима Виторгана заметили в ночном клубе вместе с новой возлюбленной актрисой Нино Нинидзе.

Видео отдыха пары появилось в Telegram-канале "Только никому".Сообщается, что пока актриса отжигала на танцполе Виторган нежно наблюдал за ней.

Виторган и Нинидзе коллаж

"Вчера в Кисе были замечены Макс Виторган и Нино Нинидзе. Нино отжигала на танцполе с подругами под треки Фимы Гинзбурга, Максим нежно наблюдал сверху", - сообщили в сети.

После этого бойфренд Собчак режиссер Константин Богомолов, ради которого она бросила мужа, опубликовал нежный совместный пост и подписал его "Нас не догонят".

Ранее Максим Виторган разместил романтичное фото девушки, которая позирует за тонкой занавеской на фоне заката."С днем рождения, ребенок", – подписал по-грузински кадр 46-летний актер.

Нино Нинидзе instagram.com/mvitorgan

После публикации фото 37-летняя Собчак выставила снимок, где она позирует в бюстгальтере зеленого цвета. Многие подумали, что это реакция Собчак на молодую девушку бывшего мужа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!