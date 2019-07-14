"Нежно наблюдал": бывший муж Собчак засветился с новой пассией в клубе

Бывшего мужа скандальной российской журналистки Ксения Собчак Максима Виторгана заметили в ночном клубе вместе с новой возлюбленной актрисой Нино Нинидзе.
Видео отдыха пары появилось в Telegram-канале "Только никому".Сообщается, что пока актриса отжигала на танцполе Виторган нежно наблюдал за ней.
Виторган и Нинидзе
коллаж
"Вчера в Кисе были замечены Макс Виторган и Нино Нинидзе. Нино отжигала на танцполе с подругами под треки Фимы Гинзбурга, Максим нежно наблюдал сверху", - сообщили в сети.
После этого бойфренд Собчак режиссер Константин Богомолов, ради которого она бросила мужа, опубликовал нежный совместный пост и подписал его "Нас не догонят".
Ранее Максим Виторган разместил романтичное фото девушки, которая позирует за тонкой занавеской на фоне заката."С днем рождения, ребенок", – подписал по-грузински кадр 46-летний актер.
Нино Нинидзе
instagram.com/mvitorgan
После публикации фото 37-летняя Собчак выставила снимок, где она позирует в бюстгальтере зеленого цвета. Многие подумали, что это реакция Собчак на молодую девушку бывшего мужа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально расстались в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Недавно Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
После Максим Виторган закрутил новый роман актрисой Нино Нінідзе.
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