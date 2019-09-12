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12 сентября • обновлено в 16:23
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"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть

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Украинская группа "Бумбокс" выпустила новый альбом "Таємний код: Рубікон". Пластинка записана в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки.

Поклонникам артистов очень понравилась их новая работа. Они оставили десятки позитивных комментариев.

"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть
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Отметим, что альбом будет состоять из 2 частей.

"Я даже в кепке "Бумбокса" на работу пришел, по такому поводу", "С каждым годом все качественнее и глубже", "Мурашки по коже! Хотели, чтобы я кричала? У вас получилось!", "Невозможно оторваться", — пишут в сети.

"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть
"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть
"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть
"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть
"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть
"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть

Как ранее писал OBOZREVATEL, мультиартист MONATIK презентовал новый видеоклип на песню "Каждый раз". Съемки нового видео на сингл из третьего сольного альбома "LOVE IT ритм" проходили на Кубе — острове Свободы, что как нельзя лучше отражает смысл песни.

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