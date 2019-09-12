"Невозможно оторваться": новый альбом "Бумбокс" восхитил сеть

Украинская группа "Бумбокс" выпустила новый альбом "Таємний код: Рубікон". Пластинка записана в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки.

Поклонникам артистов очень понравилась их новая работа. Они оставили десятки позитивных комментариев.

Отметим, что альбом будет состоять из 2 частей.

"Я даже в кепке "Бумбокса" на работу пришел, по такому поводу", "С каждым годом все качественнее и глубже", "Мурашки по коже! Хотели, чтобы я кричала? У вас получилось!", "Невозможно оторваться", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мультиартист MONATIK презентовал новый видеоклип на песню "Каждый раз". Съемки нового видео на сингл из третьего сольного альбома "LOVE IT ритм" проходили на Кубе — острове Свободы, что как нельзя лучше отражает смысл песни.

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