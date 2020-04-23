"Невозможно было терпеть": Пригожин рассказал, как перенес опасную болезнь

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который назвал коронавирус биологическим оружием, рассказал о том, как переболел опасной болезнью в 2009 году.

Он заявил, что тогда заразился гриппом H1N1, пишет издание "Собеседник".

"Во время гастрольного тура Валерии в 2009 году у меня вдруг до 39 поднялась температура. Бригада скорой помощи привезла меня в областную больницу, где, спасибо докторам, меня практически спасли от смерти. Анализы выявили у меня свиной грипп H1N1. Сначала я лежал в общем коридоре, потом перевели в 5-местную палату, где лежали такие же тяжелые больные, как и я. Состояние было очень неприятное – сильный кашель, а из-за слабости не мог встать. Помню Пермь, Ижевск, Нижний Новгород, где узнали о смерти отца Валерии Юрия Ивановича. Мы прервали тур и срочно выехали в Москву. Так, с капельницей, я и поехал заниматься похоронами. Я проболел больше месяца", - рассказал Пригожин.

Он добавил, что болезнь проходила очень тяжело.

"Я даже жить не хотел, хоть понимал, какая большая на мне ответственность. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать", - сказал продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иосиф Пригожин резко высказался о представителях ЛГБТ-сообществ.