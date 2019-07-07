Невъездная в Украину певица заявилась в захваченный Донецк: видеофакт

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой ранее СБУ запретила въезд в Украину, дала большой концерт в оккупированном Донецке.
Видео с концерта певица поделилась в Instagram и заявила, что дальше собирается везти "хорошее настроение" в захваченный боевиками Луганск.
"До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - написала Лолита.
Лолите запретили въезд в Украину на 3 года
пресс-служба "Жары"
Однако не все поклонники певицы были в восхищении от ее поступка. Некоторые посчитали, что Лолита нарушает закон Украины. "Сама нарушает закон Украины, а потом возмущается, чего это ей закрыли въезд", - писали в комментариях.
Другие назвали концерт Лолиты "самый лучшим концертом в Донецке за 5 лет войны": "Спасибо за восхитительный концерт, это был лучший за 5 лет войны...12000 человек поверили вам".
Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.
Лолита Милявская
фото РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх и по натуре является пацифистом. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.
В июле 2019 года стало известно, что Милявская даст концерт в оккупированном Донецке.
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