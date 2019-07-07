ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

Невъездная в Украину певица заявилась в захваченный Донецк: видеофакт

3.1тЧитать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой ранее СБУ запретила въезд в Украину, дала большой концерт в оккупированном Донецке.

Видео с концерта певица поделилась в Instagram и заявила, что дальше собирается везти "хорошее настроение" в захваченный боевиками Луганск.

Новости
"Мы многое растеряли": запрещенная Лолита заговорила о поездке в Украину

"До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - написала Лолита.

Лолите запретили въезд в Украину на 3 года

Лолите запретили въезд в Украину на 3 года

пресс-служба "Жары"

Однако не все поклонники певицы были в восхищении от ее поступка. Некоторые посчитали, что Лолита нарушает закон Украины. "Сама нарушает закон Украины, а потом возмущается, чего это ей закрыли въезд", - писали в комментариях.

Новости
Экс-муж Лолиты рассказал о разводе

Другие назвали концерт Лолиты "самый лучшим концертом в Донецке за 5 лет войны": "Спасибо за восхитительный концерт, это был лучший за 5 лет войны...12000 человек поверили вам".

Невъездная в Украину певица заявилась в захваченный Донецк: видеофакт
Невъездная в Украину певица заявилась в захваченный Донецк: видеофакт
Невъездная в Украину певица заявилась в захваченный Донецк: видеофакт
Невъездная в Украину певица заявилась в захваченный Донецк: видеофакт
Новости
"Ради любви и верности": запрещенная СБУ Лолита собралась с концертом в "ДНР"

Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.

Лолита Милявская

Лолита Милявская

фото РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх и по натуре является пацифистом. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.

В июле 2019 года стало известно, что Милявская даст концерт в оккупированном Донецке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
ЛолитаЛолита Милявская
Место
УкраинаДонецк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
37
10
Смешно
5
Интересно
1
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Raider Raider
Raider Raider
Тупейшая старая дура , очень хорошо что для этого биомусора закрыли въезд в страну , это нужно было сделать еще лет двадцать назад...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Не люблю Лолиту, но тут она молодец
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения

ads pixel