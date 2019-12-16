Невестка Ющенко засветила роскошные формы в откровенном купальнике: жаркие фото красотки

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая показала соблазнительные формы в откровенном купальнике.

Соответствующим снимком Елена поделилась на своей странице в Instagram.

Елена Безуглая Инстаграм

Так, сейчас девушка отдыхает на Мальдивах, откуда регулярно публикует фотографии. На одном из снимков Елена позирует в ярко-желтом купальнике, который подчекрнул пышную грудь.

Елена Безуглая Инстаграм

Примечательно, что в своем Instagram Елена время от времени радует поклонников сексуальными кадрами.

Елена Безуглая Инстаграм

Елена Безуглая Инстаграм

Елена Безуглая Инстаграм

Елена Безуглая Инстаграм

Елена Безуглая Инстаграм

Елена Безуглая Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая показала трогательное свадебное фото с мужем.

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