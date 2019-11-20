Невестка Ющенко взбудоражила сеть соблазнительным фото

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая взбудоражила сеть соблазнительным снимком.
Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенной майке, продемонстрировав пышную грудь.
"Женщина захочет — сквозь скалу пройдет", — написала Елена, добавив к посту еще несколько высказываний.
Елена Безуглая
Фото: instagram/olena_yushchenko
Елена Безуглая
Фото: instagram/olena_yushchenko
Отметим, что пользователи сети пришли в восторг от новой публикации невестки Виктора Ющенко. Они засыпали Елену комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая показала трогательное свадебное фото с мужем.
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