Невестка Ющенко взбудоражила сеть соблазнительным фото

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая взбудоражила сеть соблазнительным снимком.

Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенной майке, продемонстрировав пышную грудь.

"Женщина захочет — сквозь скалу пройдет", — написала Елена, добавив к посту еще несколько высказываний.

Елена Безуглая Фото: instagram/olena_yushchenko

Елена Безуглая Фото: instagram/olena_yushchenko

Отметим, что пользователи сети пришли в восторг от новой публикации невестки Виктора Ющенко. Они засыпали Елену комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая показала трогательное свадебное фото с мужем.

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