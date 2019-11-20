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20 ноября • обновлено в 04:10
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Невестка Ющенко взбудоражила сеть соблазнительным фото

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Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая взбудоражила сеть соблазнительным снимком.

Соответствующее фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенной майке, продемонстрировав пышную грудь.

"Женщина захочет — сквозь скалу пройдет", — написала Елена, добавив к посту еще несколько высказываний.

Елена Безуглая

Елена Безуглая

Фото: instagram/olena_yushchenko

Елена Безуглая

Елена Безуглая

Фото: instagram/olena_yushchenko

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Отметим, что пользователи сети пришли в восторг от новой публикации невестки Виктора Ющенко. Они засыпали Елену комплиментами.

Невестка Ющенко взбудоражила сеть соблазнительным фото
Невестка Ющенко взбудоражила сеть соблазнительным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Безуглая показала трогательное свадебное фото с мужем.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персона
Виктор Ющенко
Место
Украина
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