Невестка народного артиста Украины завела Instagram откровенным фото

Телеведущая и бьюти-блогер Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, восхитила своих поклонников в Instagram сексуальным фото.

На личной странице в соцсети девушка опубликовала селфи в зеркале, на котором запечатлена в одном лишь белье. На фото также можно рассмотреть эффектное тату на ее левом бедре.

Своим постом в соцсети Логунова пригласила фолловеров присоединиться к марафону. Для поста блогер сняла себя в спальне в комплекте черного белья.

В комментариях подписчики Логуновой похвалили ее внешность и фигуру. Некоторые попросили раскрыть секрет, как привести себя в норму после родов.

"Полина, шикарная фигура", "Очень сексуальна", "Тело - конфетка", "Полина, раскройте секрет. Выглядите просто изумительно", - указали под снимком Логуновой.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский актер, внук знаменитого актера Богдана Ступки Дмитрий, поделился печальной историей о своих отношениях с бывшей девушкой.

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