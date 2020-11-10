Невестка Марченко "нарушила правила" и впервые показала личные снимки с мужем

Елена Кордунова Люди 14:45, 10.11.2020 Обновлено: 14:59, 10.11.2020

Невестка известной телеведущей Оксаны Марченко и депутата Виктора Медведчука – Екатерина Марченко – нарушила свои строгие правила и впервые показала публике кадры со своей свадьбы.

Так, ранее девушка отмечала, что не будет публиковать совместные фото с мужчиной и рассказывать о личной жизни в сети – для нее это было недопустимым. Не смотря на это, на личной странице в Instagram Катерина показала совместные снимки с сыном Марченко – Богданом.

"Еще вчера – жених и невеста… И вот пролетел месяц как ты мой законный муж, а я твоя жена… Ты мое самое дорогое сокровище и самый обожаемый мужчина! Люблю тебя и желаю нам большого светлого будущего", – трогательно обратилась Екатерина к супругу.

Свадьба сына Марченко.
Instagram Катерины Марченко
Свадьба Богдана и Катерины Марченко.
Instagram Катерины Марченко
Екатерина и Богдан Марченко.
Instagram Катерины Марченко

Также девушка показала пикантные снимки со сборов невесты – она позировала в коротком шелковом халатике в ванной комнате.

Невестка Марченко в халате.
Instagram Катерины Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL, избранница 23-летнего Богдана Марченко Екатерина – модель, фотограф и блогер. Пара поженилась 10 октября в Киеве. Праздник проходил в изысканном ресторане, а развлекали гостей известные звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Макс Барских, Верка Сердючка с мамой, дуэт "Кролики" и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

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