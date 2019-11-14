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14 ноября • обновлено в 11:02
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Невеста Тимати засветила огромную грудь в откровенном платье

1.3т
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Невеста Тимати Анастасия Решетова показала большую грудь в соблазнительном платье с глубоким декольте.

Смелым фото девушка поделилась в своих Instagram-stories, на котором продемонстрировала, как изменилась ее фигура после родов.

Анастасия Решетова показала фигуру после родов

Анастасия Решетова показала фигуру после родов

Инстаграм

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Примечательно, что Решетова уже неоднократно признавалась, что мечтает поскорее вернуться в зал, чтобы сбросить лишние килограммы. Так и в этот раз Анастасия написала:

"Очень жду момента, когда ворвусь в зальчик. Обязательно буду делиться подробностями питания на тот период".

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Инстаграм

Надолго задерживаться в декрете невеста Тимати не стала: вскоре после родов Решетова вышла на работу, а также стала активно публиковать фото в Instagram.

Анастасия Решетова с сыном

Анастасия Решетова с сыном

Инстаграм

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-возлюбленная Тимати и мама его дочки Алена Шишкова шокировала своей слишком худой фигурой. В своем Instagram Шишкова регулярно делится фотографиями в полный рост, на которых видно очень худые ноги и тонкую талию.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персоны
Анастасия Решетова Тимати
Место
Россия
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