Невеста Тимати засветила огромную грудь в откровенном платье

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала большую грудь в соблазнительном платье с глубоким декольте.
Смелым фото девушка поделилась в своих Instagram-stories, на котором продемонстрировала, как изменилась ее фигура после родов.
Анастасия Решетова показала фигуру после родов
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Примечательно, что Решетова уже неоднократно признавалась, что мечтает поскорее вернуться в зал, чтобы сбросить лишние килограммы. Так и в этот раз Анастасия написала:
"Очень жду момента, когда ворвусь в зальчик. Обязательно буду делиться подробностями питания на тот период".
Анастасия Решетова
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Надолго задерживаться в декрете невеста Тимати не стала: вскоре после родов Решетова вышла на работу, а также стала активно публиковать фото в Instagram.
Анастасия Решетова с сыном
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Анастасия Решетова
Инстаграм
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-возлюбленная Тимати и мама его дочки Алена Шишкова шокировала своей слишком худой фигурой. В своем Instagram Шишкова регулярно делится фотографиями в полный рост, на которых видно очень худые ноги и тонкую талию.
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