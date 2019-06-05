Невеста Тимати впервые подтвердила, что беременна: пикантные фото

Российский рэпер Тимати и его невеста Анастасия Решетова впервые официально подтвердили информацию о беременности.
Полуголая модель показала серию красноречивых пикантных фотографий в Instagram, на которых демонстрирует большой живот.
"Растем", – кратко подписала Решетова под снимками, на которых она на последних месяцах беременности предстала в прозрачных платьях и купальнике телесного цвета, который создавал впечатление, что она и вовсе голая.
Тимати и Решетова показали большой живот
Instagram@volkonskaya.reshetova
Поклонники долго ждали такого признания, потому "беременную" фотосессию восприняли бурей эмоций в комментариях.
"Поздравляю Вас. Легкой беременности и чудесных родов", "Я сейчас так рада, будто сама снова беременна", "Это лучшая новость за весь 2019 год", – написали взволнованные фанаты.
Instagram@timatiofficial
Тимати и Решетова подтвердили, что ждут ребенка
Instagram@volkonskaya.reshetova
Тимати, Решетова и большой живот
Instagram@volkonskaya.reshetova
Тимати и Решетова ждут ребенка
Instagram@volkonskaya.reshetova
Тимати и Анастасия Решетова
Instagram@volkonskaya.reshetova
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг Решетовой и Тимати ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.
В феврале 2019 года Решетову заподозрили в беременности из-за серии фотографий, однако парочка всячески отрицала этот факт.
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