Невеста Тимати впервые подтвердила, что беременна: пикантные фото

Российский рэпер Тимати и его невеста Анастасия Решетова впервые официально подтвердили информацию о беременности.

Полуголая модель показала серию красноречивых пикантных фотографий в Instagram, на которых демонстрирует большой живот.

"Растем", – кратко подписала Решетова под снимками, на которых она на последних месяцах беременности предстала в прозрачных платьях и купальнике телесного цвета, который создавал впечатление, что она и вовсе голая.

Тимати и Решетова показали большой живот Instagram@volkonskaya.reshetova

Поклонники долго ждали такого признания, потому "беременную" фотосессию восприняли бурей эмоций в комментариях.

"Поздравляю Вас. Легкой беременности и чудесных родов", "Я сейчас так рада, будто сама снова беременна", "Это лучшая новость за весь 2019 год", – написали взволнованные фанаты.

Instagram@timatiofficial

Тимати и Решетова подтвердили, что ждут ребенка Instagram@volkonskaya.reshetova

Тимати, Решетова и большой живот Instagram@volkonskaya.reshetova

Тимати и Решетова ждут ребенка Instagram@volkonskaya.reshetova

Тимати и Анастасия Решетова Instagram@volkonskaya.reshetova

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг Решетовой и Тимати ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.

В феврале 2019 года Решетову заподозрили в беременности из-за серии фотографий, однако парочка всячески отрицала этот факт.

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