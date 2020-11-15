Невеста "Танцующего миллионера" показала фигуру после родов. Фото

25-летняя возлюбленная Джанлука Вакки, более известного как "танцующий миллионер", модель Шэрон Фонсека показала фигуру после родов.

Невеста бизнесмена две недели назад родила девочку.

В Instagram-аккаунте Фонсека запостила откровенный снимок, на котором показала, как выглядит ее фигура после кесарево сечения. Кроме того, она рассекретила, что во время беременности набрала 10 килограммов.

"Я постепенно возвращаюсь в форму, но все равно пока не выгляжу так, как раньше. Мое тело изменилось: мне наложили швы после кесарева сечения, я не чувствую половины своего живота, у меня появилось несколько растяжек на груди. Процесс восстановления длинный, но сейчас я люблю свое тело даже больше, чем раньше", – написала в фотоблоге звезда.

Шэрон Фонсека показала фигуру после родов. Instagram Шэрон Фонсека

Также Фонсека сообщила, что ей пришлось после рождения дочери отказаться от зеленых овощей, поскольку она кормит грудью.

Поклонники модели пришли в восторг от довольно откровенного фото и добавили, что она выглядит после родов великолепно.

"Выглядишь потрясающе. Женское тело невероятное", "Ты быстро вернешь свою форму", "Какая ты красивая", – писали под фотографией фолловеры в Instagram.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезда соцсети Джанлука Вакки раскрыл правду о своем многомиллионном состоянии.