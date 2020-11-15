Невеста 'Танцующего миллионера' показала фигуру после родов. Фото

25-летняя возлюбленная Джанлука Вакки, более известного как "танцующий миллионер", модель Шэрон Фонсека показала фигуру после родов.

Невеста бизнесмена две недели назад родила девочку.

В Instagram-аккаунте Фонсека запостила откровенный снимок, на котором показала, как выглядит ее фигура после кесарево сечения. Кроме того, она рассекретила, что во время беременности набрала 10 килограммов.

"Я постепенно возвращаюсь в форму, но все равно пока не выгляжу так, как раньше. Мое тело изменилось: мне наложили швы после кесарева сечения, я не чувствую половины своего живота, у меня появилось несколько растяжек на груди. Процесс восстановления длинный, но сейчас я люблю свое тело даже больше, чем раньше", – написала в фотоблоге звезда.

Также Фонсека сообщила, что ей пришлось после рождения дочери отказаться от зеленых овощей, поскольку она кормит грудью.

Поклонники модели пришли в восторг от довольно откровенного фото и добавили, что она выглядит после родов великолепно.

"Выглядишь потрясающе. Женское тело невероятное", "Ты быстро вернешь свою форму", "Какая ты красивая", – писали под фотографией фолловеры в Instagram.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезда соцсети Джанлука Вакки раскрыл правду о своем многомиллионном состоянии.