Невеста Павлика рассказала об отмене свадьбы с певцом: что известно

Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала об отмене свадьбы с артистом из-за коронавируса.

Так, по словам девушки, они с возлюбленным пока не собираются переносить торжество на другую дату. Однако если карантин не закончится до июня – им придется пойти на такой шаг. Об этом Репяхова сообщила на своей странице в Istagram.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Фото: instagram/repyahovakate

"На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Однако если границы не откроют до конца июня, то свадьба будет перенесена. Потому что моя мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке. Также для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, насколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам", – рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

Также девушка призналась, что совершенно не расстроилась из-за сложившейся ситуации.

"Расстроилась ли я из-за сложившейся ситуации? Нет, я не вижу поводов для этого. Единственное, когда искала фото для поста, насмотрелась на свои красивые платья и поняла, как же сильно я хочу их уже одеть", – подытожила Репяхова.

Екатерина Репяхова Фото: instagram/repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.