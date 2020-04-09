Невеста Павлика рассказала об отмене свадьбы с певцом: что известно
Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала об отмене свадьбы с артистом из-за коронавируса.
Так, по словам девушки, они с возлюбленным пока не собираются переносить торжество на другую дату. Однако если карантин не закончится до июня – им придется пойти на такой шаг. Об этом Репяхова сообщила на своей странице в Istagram.
"На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Однако если границы не откроют до конца июня, то свадьба будет перенесена. Потому что моя мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке. Также для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, насколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам", – рассказала Екатерина.
Также девушка призналась, что совершенно не расстроилась из-за сложившейся ситуации.
"Расстроилась ли я из-за сложившейся ситуации? Нет, я не вижу поводов для этого. Единственное, когда искала фото для поста, насмотрелась на свои красивые платья и поняла, как же сильно я хочу их уже одеть", – подытожила Репяхова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.