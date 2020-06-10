Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что 10 июня они должны были пожениться с возлюбленным.

Так, она заявила на личной странице в Instagram, что они с артистом очень ждали этого дня. Однако в связи с пандемией коронавируса, праздник пришлось отложить.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик instagram/repyahovakate

"Сегодня должна была быть наша свадьба. С датой мы определились в ноябре 2019. Тогда же купили кольца. Мы определились с датой свадьбы и с датой росписи. И есть вещи, которые остались неизменны. Но наша свадьба перенесена на середину августа. Я очень жду этот день, я так хочу поделиться частичкой нашей любви с каждым гостем", – написала Репяхова.

Кроме того, молодая избранница Павлика добавила, что за это время поняла, насколько жизнь непредсказуема. А также публично призналась в любви к артисту.

Невеста Павлика Екатерина instagram/repyahovakate

"За это время я поняла насколько жизнь не предсказуема, у Бога свои планы на нас. Все, чего я сейчас хочу – это стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра в сердцах каждого из нас и конечно же здоровья. Сегодня мое сердце наполнено любовью и нежностью. Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого... Моя миссия: заботиться, поддерживать и беречь твою жизнь, любовь!" – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.