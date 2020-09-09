Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за заболевания коронавирусом

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк отменили свадьбу, потому что заболели коронавирусом.

Об этом сообщила любимая телеведущего на своей странице в Instagram. По ее словам, они проведут церемонию, когда поправятся. Однако женщина все равно очень расстроилась, ведь через несколько дней должна была уже праздновать девичник.

"Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованные сюрпризы для любимого на свадьбу. Можно конечно сесть и подумать, что все это знаки, а можно подумать, что будет еще круче праздник, но позже!" – написала Горняк.

Горняк сообщила об отмене свадьбы. Instagram Кристины Горняк

Напомним, Остапчук сделал предложение Кристине Горняк 19 августа 2020 года в Стамбуле в годовщину знакомства. Позже телеведущий признался, что хотел провести свадьбу без конкурсов и в кругу близких людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова сообщила, что отменила свадьбу с артистом, которая должна была состояться 18 августа.

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