Невеста Остапчука назвала причину спешки со свадьбой

Избранница 36-летнего ведущего и шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк назвала настоящую причину спешки со свадьбой.

Избранница артиста призналась, что для них необязателен штамп, но Владимиру всегда хотелось увидеть любимую в белом платье, говориться в интервью "Светской жизни".

Горняк также заявила, что затягивать с женитьбой пара не хочет, поскольку у них могут появиться другие хлопоты. Невеста Остапчука заинтриговала заявлением о детях.

"Ну любовь, она как бы ждет? Владимир, когда мы еще давно говорили о свадьбе, говорил, что у него есть мечта, чтобы я к нему шла в белом платье. Не то, что мы спешим, просто мы решили не откладывать. Кто его знает, может детишки пойдут, там уже будет не до свадьбы", – рассказала невеста Остапчука.

Невеста Остапчука заинтриговала заявлением о детях.

К слову, Остапчук и его избранница поженятся меньше чем через два месяца после помолвки. Пара даже уже определилась с датой свадьбы – 15 октября. Возлюбленные планируют тихую свадьбу, без конкурсов и в кругу близких людей.

Стоит отметить, что для Кристины Горняк это будет первый брак, а вот для ведущего Владимира Остапчука второй. Звезда уже был в браке 12 лет с Еленой Войченко, у которых родилось двое детей: дочь Эмилия и сын Эван.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапчук признался, как психолог помог ему пережить развод.