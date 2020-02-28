Невеста "Холостяка" взбудоражила пикантным фото в белье

Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-9" и невеста Никиты Добрынина Дарья Квиткова поделилась пикантным фото.
Так, соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье белого цвета.
Дарья Квиткова и Никита Добринын
Фото: instagram/kvittkova
Дарья Квиткова в откровенном белье
Фото: instagram/kvittkova
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Квитковой. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Дарьи Квитковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Дарья Квиткова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/kvittkova
Дарья Квиткова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kvittkova
Дарья Квиткова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kvittkova
Дарья Квиткова полностью голая
Фото: instagram/kvittkova
Соблазнительная Дарья Квиткова
Фото: instagram/kvittkova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница проекта "Холостяк-9" Дарья Квиткова прокомментировала слухи о своей беременности.
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