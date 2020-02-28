Невеста "Холостяка" взбудоражила пикантным фото в белье

Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-9" и невеста Никиты Добрынина Дарья Квиткова поделилась пикантным фото.

Так, соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье белого цвета.

Дарья Квиткова и Никита Добринын Фото: instagram/kvittkova

Дарья Квиткова в откровенном белье Фото: instagram/kvittkova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Квитковой. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Дарьи Квитковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Дарья Квиткова в пикантной фотосессии Фото: instagram/kvittkova

Дарья Квиткова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kvittkova

Дарья Квиткова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/kvittkova

Дарья Квиткова полностью голая Фото: instagram/kvittkova

Соблазнительная Дарья Квиткова Фото: instagram/kvittkova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница проекта "Холостяк-9" Дарья Квиткова прокомментировала слухи о своей беременности.

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