Невероятные перевоплощения звезд с помощью грима: впечатляющие фото

Для того, чтобы полностью раствориться в роли актерам не всегда достаточно лишь одного таланта. Порой, на помощь приходят гримеры, которые делают звезд практически неузнаваемыми.

Так, издание Kinowar собрало самые невероятные перевоплощения знаменитостей с помощью грима.

Для роли Хеллбоя в одноименном фильме актеру Рону Перлману пришлось измениться до неузнаваемости.

Рон Перлман kinowar.com

Фантастическое перевоплощение Билла Скарсгорда для роли в фильме ужасов "Оно".

Билл Скарсгорд kinowar.com

Трансформация актера Брэда Питта в своего персонажа Бенджамина Баттона в картине "Загадочная история Бенджамина Баттона".

Брэд Питт kinowar.com

Не многие знают, что, помимо главной роли в комедии "Поездка в Америку", Эдди Мерфи сыграл и эпизодическую роль.

Эдди Мерфи kinowar.com

Арнольд Шварценеггер преображается для легендарной роли в культовом фильме "Терминатор".

Арнольд Шварценеггер kinowar.com

Ричарда Брэйка было невозможно узнать в "Игре престолов".

Ричард Брэйк kinowar.com

Лишь немногие смогли узнать Райана Рейнольдса в роли Дэдпула в одноименном фильме.

Райан Рейнольдс kinowar.com

Перевоплощение Николаса Холта для фильма "Люди Икс".

Николас Холт kinowar.com

Карен Гиллан была неузнаваема в фильме "Мстители".

Карен Гиллан kinowar.com

Актриса Мила Кунис перевоплощается в злую ведьму Запада Теодору для роли в фильме "Оз: Великий и ужасный".

Мила Кунис kinowar.com

Хит Леджер перед знаменитой ролью "Джокера" в эпопее Кристофера Нолана 2008 года "Темный рыцарь".

Хит Леджер kinowar.com

Трансформация Джонни Деппа для фильма "Алиса в стране чудес".

Джонни Депп kinowar.com

Одним из лучших гримов в кино можно смело назвать переображение Родди Макдауэлла для "Планеты обезьян".

Родди Макдауэлл kinowar.com

Марго Робби невозможно было узнать в фильме "Две королевы".

Марго Робби kinowar.com

Подготовка Наоми Гроссман для съемок в "Американской истории ужасов".

Наоми Гроссман kinowar.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о топ-пяти фильмах, которые сложно досмотреть до конца