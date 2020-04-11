Невероятные перевоплощения звезд с помощью грима: впечатляющие фото
Для того, чтобы полностью раствориться в роли актерам не всегда достаточно лишь одного таланта. Порой, на помощь приходят гримеры, которые делают звезд практически неузнаваемыми.
Так, издание Kinowar собрало самые невероятные перевоплощения знаменитостей с помощью грима.
Для роли Хеллбоя в одноименном фильме актеру Рону Перлману пришлось измениться до неузнаваемости.
Фантастическое перевоплощение Билла Скарсгорда для роли в фильме ужасов "Оно".
Трансформация актера Брэда Питта в своего персонажа Бенджамина Баттона в картине "Загадочная история Бенджамина Баттона".
Не многие знают, что, помимо главной роли в комедии "Поездка в Америку", Эдди Мерфи сыграл и эпизодическую роль.
Арнольд Шварценеггер преображается для легендарной роли в культовом фильме "Терминатор".
Ричарда Брэйка было невозможно узнать в "Игре престолов".
Лишь немногие смогли узнать Райана Рейнольдса в роли Дэдпула в одноименном фильме.
Перевоплощение Николаса Холта для фильма "Люди Икс".
Карен Гиллан была неузнаваема в фильме "Мстители".
Актриса Мила Кунис перевоплощается в злую ведьму Запада Теодору для роли в фильме "Оз: Великий и ужасный".
Хит Леджер перед знаменитой ролью "Джокера" в эпопее Кристофера Нолана 2008 года "Темный рыцарь".
Трансформация Джонни Деппа для фильма "Алиса в стране чудес".
Одним из лучших гримов в кино можно смело назвать переображение Родди Макдауэлла для "Планеты обезьян".
Марго Робби невозможно было узнать в фильме "Две королевы".
Подготовка Наоми Гроссман для съемок в "Американской истории ужасов".
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