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11 апреля • обновлено в 16:10
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Невероятные перевоплощения звезд с помощью грима: впечатляющие фото

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Для того, чтобы полностью раствориться в роли актерам не всегда достаточно лишь одного таланта. Порой, на помощь приходят гримеры, которые делают звезд практически неузнаваемыми.

Так, издание Kinowar собрало самые невероятные перевоплощения знаменитостей с помощью грима.

Невероятные перевоплощения звезд с помощью грима: впечатляющие фото

Для роли Хеллбоя в одноименном фильме актеру Рону Перлману пришлось измениться до неузнаваемости.

Рон Перлман

Рон Перлман

kinowar.com

Фантастическое перевоплощение Билла Скарсгорда для роли в фильме ужасов "Оно".

Билл Скарсгорд

Билл Скарсгорд

kinowar.com

Трансформация актера Брэда Питта в своего персонажа Бенджамина Баттона в картине "Загадочная история Бенджамина Баттона".

Брэд Питт

Брэд Питт

kinowar.com

Не многие знают, что, помимо главной роли в комедии "Поездка в Америку", Эдди Мерфи сыграл и эпизодическую роль.

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

kinowar.com

Арнольд Шварценеггер преображается для легендарной роли в культовом фильме "Терминатор".

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

kinowar.com

Ричарда Брэйка было невозможно узнать в "Игре престолов".

Ричард Брэйк

Ричард Брэйк

kinowar.com

Лишь немногие смогли узнать Райана Рейнольдса в роли Дэдпула в одноименном фильме.

Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

kinowar.com

Перевоплощение Николаса Холта для фильма "Люди Икс".

Николас Холт

Николас Холт

kinowar.com

Карен Гиллан была неузнаваема в фильме "Мстители".

Карен Гиллан

Карен Гиллан

kinowar.com

Актриса Мила Кунис перевоплощается в злую ведьму Запада Теодору для роли в фильме "Оз: Великий и ужасный".

Мила Кунис

Мила Кунис

kinowar.com

Хит Леджер перед знаменитой ролью "Джокера" в эпопее Кристофера Нолана 2008 года "Темный рыцарь".

Хит Леджер

Хит Леджер

kinowar.com

Трансформация Джонни Деппа для фильма "Алиса в стране чудес".

Джонни Депп

Джонни Депп

kinowar.com

Одним из лучших гримов в кино можно смело назвать переображение Родди Макдауэлла для "Планеты обезьян".

Родди Макдауэлл

Родди Макдауэлл

kinowar.com

Марго Робби невозможно было узнать в фильме "Две королевы".

Марго Робби

Марго Робби

kinowar.com

Подготовка Наоми Гроссман для съемок в "Американской истории ужасов".

Наоми Гроссман

Наоми Гроссман

kinowar.com

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Автор
Анна Михно
Персоны
Брэд Питт Марго Робби Мила Кунис Джонни Депп Хит Леджер Райан Рейнольдс
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