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Невероятно счастливые! В сети показали первый танец молодоженов Каменских и Потапа

9.2тЧитать материал на украинском

Поп-дива Настя Каменских (NK) и рэпер Алексей Потапенко (Потап) после официальной церемонии бракосочетания исполнили свой первый танец.

Соответствующие видео начали появляться в Instagram (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских и Алексей Потапенко - первый танец

Настя Каменских и Алексей Потапенко - первый танец

скриншот

Невероятна счастливая парочка танцевала под песню Потапа – "Константа", которую он представил в день свадьбы. Также Каменских исполнила свою композицию "Обіцяю", под которую они нежно обнимались на танцполе.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
УкраинаКиев
Теги
свадьбашоу-бизнесвидео
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