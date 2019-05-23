Невероятно счастливые! В сети показали первый танец молодоженов Каменских и Потапа

Поп-дива Настя Каменских (NK) и рэпер Алексей Потапенко (Потап) после официальной церемонии бракосочетания исполнили свой первый танец.
Соответствующие видео начали появляться в Instagram (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).
Настя Каменских и Алексей Потапенко - первый танец
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Невероятна счастливая парочка танцевала под песню Потапа – "Константа", которую он представил в день свадьбы. Также Каменских исполнила свою композицию "Обіцяю", под которую они нежно обнимались на танцполе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
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