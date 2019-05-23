Невероятно счастливые! В сети показали первый танец молодоженов Каменских и Потапа

Поп-дива Настя Каменских (NK) и рэпер Алексей Потапенко (Потап) после официальной церемонии бракосочетания исполнили свой первый танец.

Соответствующие видео начали появляться в Instagram (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских и Алексей Потапенко - первый танец скриншот

Невероятна счастливая парочка танцевала под песню Потапа – "Константа", которую он представил в день свадьбы. Также Каменских исполнила свою композицию "Обіцяю", под которую они нежно обнимались на танцполе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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