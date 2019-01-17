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''Невероятная'': самые горячие фото пышнотелой солистки KAZKA

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Аппетитные формы вокалистки популярной украиноязычной группы KAZKA Саши Зарицкой, которая частично оголилась на камеру на отдыхе, привела к большому ажиотажу в сети.

OBOZREVATEL решил сделать подборку сексуальных фото исполнительницы нашумевшего хита-миллионника "Плакала", которые она публиковала в Instagram.

Зарицкая не относится к числу тех звезд, которые каждым вторым снимком удивляют поклонников голым телом. Однако в ее соцсети периодически появляются интригующие кадры.

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Например, певица не пренебрегает выбором глубокого выреза в одежде, который выгодно подчеркивает роскошную грудь.

Поклонники в сети активно комментируют ее фотографии. Они оставляют положительные отзывы как о творчестве, так и о внешности певицы.

"Прекрасная", "Боже, какая красавица", "Невероятная", "Такая красивая девушка", – пишут поклонники.

👽на 🌊

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

''Невероятная'': самые горячие фото пышнотелой солистки KAZKA
''Невероятная'': самые горячие фото пышнотелой солистки KAZKA
''Невероятная'': самые горячие фото пышнотелой солистки KAZKA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее композиция "Плакала" группы KAZKA побила новый рекорд, перешагнув отметку в 200 миллионов просмотров.

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Персоны
KAZKAСаша Зарицкая
Тег
шоу-бизнес
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