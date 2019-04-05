"Невероятная": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой

Украинская телеведущая, звезда проектов "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок" на Новом канале Леся Никитюк показала поклонникам свои стройные ноги. Так, она позировала в коротком платье сидя в автомобиле.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонникам Никитюк очень понравилось фото. Они оставили сотни восхищенных комментариев и комплиментов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото, на котором смело продемонстрировала грудь.

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